Sachsens SPD-Spitze schaltet auf Angriff gegen die CDU

Die Delegierten des SPD-Landesparteitags haben am Samstag in der Chemnitzer Eventhalle Kraftverkehr die Doppelspitze der Partei wiedergewählt. Kathrin Michel erhielt 93,2 Prozent der Stimmen, Henning Homann 88,6 Prozent. Das entspricht fast exakt dem Ergebnis aus dem Herbst 2021. Damals wählte die Sachsen-SPD erstmals eine Doppelspitze in der...