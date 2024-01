Sachsensumpf Crystal: Fast die Hälfte der gefangenen Frauen in der JVA Chemnitz hat Drogenprobleme

Als erstes Frauengefängnis Deutschlands hat die JVA Chemnitz eine Suchttherapiestation eingerichtet. Grund ist der hohe Anteil von Drogenabhängigen, die in Haft müssen.

Was malt man so im Gefängnis? Ein weißes Blatt auf dem Tisch, jede Menge Buntstifte, viel Zeit zum Nachdenken. Beinahe wie früher, bloß mit düsterer Geschichte im Kopf. Also malt man zum Beispiel eine Bergkette. Über dem ersten Berg ganz links: eine grau schraffierte Gewitterwolke. Über dem nächsten hängt hellblauer Regen. Über dem...