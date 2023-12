Schulreform in Sachsen: Noten und Kopfnoten bleiben

Nach fünf regionalen Bildungsforen deutet sich an, welche Richtung die Bildungspolitik in Sachsen nehmen soll. Die kontroversesten Vorschläge scheinen dabei vom Tisch zu sein.

Sachsen will seine Schulen reformieren. Mit dem Projekt „Bildungsland 2030“ wurden dafür unter Experten Ideen gesammelt. Schüler, Lehrer, Eltern und Interessierte diskutierten diese anschließend in fünf regionalen Foren. Die Empfehlungen der Foren stellte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstag in Dresden vor. Erste...