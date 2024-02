Sensationsfund: Dresdner Forscher spüren extrem seltene Tierart auf

Ein Forscherteam um den Dresdner Veerapan Deepak ist ein Coup gelungen: Es entdeckte eine der seltensten Schildkröten der Welt – eine Cantors Riesen-Weichschildkröte. Sie gilt als „Gespenst der Vergangenheit“, weil sie zuvor kaum ein Mensch zu Gesicht bekommen hatte.

Cantors Riesen-Weichschildkröten (Pelochelys cantorii) können bis zu einem Meter lang werden. Sie verbuddeln sich im Sand, um auf Krebse und Fische zu lauern. Heimisch sind die Tiere in Flüssen Süd- und Südostasiens. Doch wer sie tatsächlich einmal in der Natur erleben will, braucht unheimlich viel Glück. Denn diese großen...