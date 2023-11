Soll Ladenöffnung in Sachsen rund um die Uhr erlaubt sein?

In einem Papier fordert Sachsens Landkreistag die komplette Abschaffung des Ladenöffnungsgesetzes, um Geschäftsinhabern zu "mehr Selbstbestimmung" vu verhelfen. Was dahinter steckt, was die Folgen wären - und wie Interessengruppen reagieren.

