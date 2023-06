SPD will bei Landtagswahl in Sachsen zweistellig werden

Die SPD Sachsen will am kommenden Wochenende auf einem Parteitag im "Eventcenter Kraftverkehr" in Chemnitz eine neue Führungsriege wählen und dabei ein Signal der Stabilität und Geschlossenheit senden. Dies teilten die beiden Landesvorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann am Montag in Dresden mit. Michel und Homann wollen als Führungsduo...