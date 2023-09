Staatskanzleichef Schenk soll Sachsen-CDU in Europawahlkampf führen

Damit dürften die wenigsten gerechnet haben: Einer der engsten Vertrauten von CDU-Landeschef Michael Kretschmer soll von der Regierungszentrale ins Europaparlament wechseln.

Überraschende Personalie in der sächsischen CDU: Staatskanzleichef Oliver Schenk soll auf Platz 1 der Landesliste zur Europawahl am 9. Juni 2024. Dieser Personalvorschlag von Landeschef Michael Kretschmer wurde am Montag den Mitgliedern des Landesvorstandes bekanntgegeben, wie die "Freie Presse" aus Parteikreisen erfuhr.