Studie "Heim-Tüv": Wie Geflüchtete in Sachsen wohnen

Ein Großteil der Landesunterkünfte ist renovierungsbedürftig, mancherorts gibt es Hinweise auf Schimmel und Schädlinge.

Flüchtlinge werden im Freistaat weitestgehend solide untergebracht und versorgt. Das sagte Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth (CDU) bei der Vorstellung der zwei neuesten Studien des "Heim-Tüv" am Dienstag in Dresden. Die Bedingungen in den zwölf vom Freistaat verantworteten Unterkünften variierten der Studie zufolge jedoch stark....