Südwestsachsen: Mehr als 4500 Besucher bei der Spätschicht

100 Unternehmen in Chemnitz, im Erzgebirgskreis sowie in den Landkreisen Zwickau und Mittelsachsen hatten am Freitagabend Türen und Tore geöffnet.

Chemnitz. Rund 4500 Interessierte - vom Kleinkind bis ins hohe Alter - haben sich am Freitag an der von Stadtmarketing Gesellschaft CWE Chemnitz sowie den Wirtschaftsförderungen Erzgebirge, Mittelsachsen und Zwickau organisierten Spätschicht beteiligt. Dies teilte eine CWE-Sprecherin am Samstagmorgen mit. 100 Unternehmen in Chemnitz, im Erzgebirgskreis sowie in den Landkreisen Zwickau und erstmals Mittelsachsen hatten dazu am Freitagabend Türen und Tore geöffnet. Bei laufendem Betrieb erhielten die Besucher Einblick in Produktionsabläufe. Besonders die Transformation von Branchen und Berufsbildern stand im Mittelpunkt der Führungen. Ebenso wurde vielerorts über Aus- und Weiterbildungsangebote sowie Stellenangebote informiert.

CWE-Geschäftsführer Sören Uhle: "Wir freuen uns über die Rekordbesucherzahl und darüber, dass 20 Firmen mehr in diesem Jahr teilgenommen haben. Das bestätigt uns, dass die Spätschicht eine etablierte Veranstaltung in unserer Region ist, die nicht mehr wegzudenken ist." Das Thema Transformation zeige, an welchen Stellen es eine gute Schnittstelle zwischen industriellen Maschinen und der wertvollen Arbeit von Menschen braucht, so Uhle. "Fachkräfte werden immer knapper, deren Handeln wird künftig noch mehr Priorität einnehmen", sagte Uhle.

2022 hatten sich nach CWE-Angaben 80 Unternehmen aus Chemnitz und den Regionen an der Spätschicht beteiligt. 4000 Gäste wurde damals gezählt. Erstmalig fand die Spätschicht 2009 statt. Planungen für die Spätschicht 2024 starten in Kürze.