Tafel-Betrüger in Leipzig: Auch in Chemnitz hat man Erfahrungen damit

Äußerst dreiste Betrüger haben sich in Leipzig Lebensmittel gekrallt. Dafür gaben sie sich als Mitarbeiter der Tafeln aus. So sieht es in Chemnitz, Plauen und Zwickau aus.

In Leipzig sind Betrüger besonders dreist vorgegangen: In Supermärkten gaben sie sich als Mitarbeiter der dortigen Tafel aus – und krallten sich so Lebensmittel, die für Bedürftige gedacht waren. Offenbar kein Einzelfall. In Leipzig sind Betrüger besonders dreist vorgegangen: In Supermärkten gaben sie sich als Mitarbeiter der dortigen Tafel aus – und krallten sich so Lebensmittel, die für Bedürftige gedacht waren. Offenbar kein Einzelfall.