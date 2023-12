Tauwetter: Hochwasser-Warnung für ganz Sachsen, Alarmstufe 2 in Chemnitz, Stufe 3 im Landkreis Zwickau

Das Landeshochwasserzentrum warnt in weiten Teilen Sachsen vor Hochwasser. Am Lungwitzbach im Landkreis Zwickau herrscht Alarmstufe 3. Am Samstag sorgten winterliche Verhältnisse für erhebliche Behinderungen auf den Straßen. In Freiberg wurde eine Sporthalle gesperrt.

Dresden/Chemnitz. Das Landhochwasserzentrum (LHWZ) Sachsen hat für weite Teile Sachsens eine Hochwasserwarnung ausgegeben. In der Nacht zum Sonntag stiegen die Flusspegel aufgrund von Starkregen und Tauwetter stark an. So herrscht für die Flüsse Chemnitz und Würschnitz seit etwa 3 Uhr die Hochwasserwarnstufe 2. "In einzelnen Gebieten kann es zu Überschwemmungen kommen. Die Feuerwehr Chemnitz warnt in den betroffenen Gebieten bereits mithilfe der Hochwassersirenen", heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle. der Stadt Chemnitz. Anwohner werden gebeten sich auf der Internetseite des Hochwasserzentrums über die Wasserstände und eventuelle Risiken zu informieren. So dürften beispielsweise im Ernstfall Kellerräume nicht betreten werden. Am Lungwitzbach, der in die Zwickauer Mulde fließt, wurde im Laufe der Nacht die Alarmstufe 3 erreicht.

Bereits am Samstagabend gegen 20.30 Uhr hatte das LHWZ Bürgerinnen und Bürger zur Achtsamkeit aufgerufen. "Der Schneefall im Berg- und Hügelland wird durch ansteigende Temperaturen am 24. Dezember in Regen übergehen, der, abhängig von seiner örtlichen Intensität, den einsetzenden Tauprozess zusätzlich beschleunigen kann. Aufgrund der hohen Schneemengen im Erzgebirge und Isergebirge werden die Flussgebiete der Mulde und Lausitzer Neiße voraussichtlich besonders betroffen sein." Genaue Vorhersagen seien jedoch nicht möglich. Dennoch habe das Landeshochwasserzentrum Hochwasserwarnungen für das Flussgebiet der Elbe herausgegeben. Weitere Hochwasserwarnungen gelten für den Elbestrom, die Flussgebiete der Lausitzer Neiße, der Nebenflüsse Obere Elbe und der Oberen Weißen Elster. Grund ist massives Tauwetter seit Samstagabend, welches sich auch am Sonntag in den oberen Berglagen fortsetzen wird.

Bereits am Samstagvormittag hatte das Landeshochwasserzentrum für Teile Sachsens am Samstagvormittag Frühwarnungen ausgesprochen.

Betroffen sind demnach die Mulde (Tiefland, Bergland Zwickauer Mulde und Bergland Freiberger Mulde) in den Regionen Leipzig, Nordsachsen, Mittelsachsen und Zwickau, die Weiße Elster (Tiefland) im Großraum Leipzig und die Elbe (Mittelland und Tiefland) sowie die Große Röder und Pulsnitz im Raum Dresden bzw. in Teilen der Landkreise Meißen und Bautzen.

Für diese Gewässer gilt laut Landeshochwasserzentrum derzeit der Status "Hohe Gefährdung" (4 von 5), was bedeutet, dass es bei steigenden Pegelständen zu Überflutungen bebauter Grundstücke und Keller und gegebenenfalls Sperrungen von Straßen oder Bahnstrecken kommen kann. Die Frühwarnung wurde bis Sonntagvormittag ausgerufen.

Gegen Samstagmittag waren die aktuellen Wasserstände der Flüsse laut Landeshochwasserzentrum noch im grünen Bereich. Nur an der Messstelle Schöna/Elbe südöstlich von Dresden galt die Alarmstufe 1 (von 4).

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte Samstagmittag vor starkem Tauwetter und damit einhergehendem Hochwasser. Laut den Experten gilt bis Montagabend die Warnstufe 3 (von 3). Von dieser Warnung betroffen sind der Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Teile des Landkreises Bautzens (Tiefland) sowie die Stadt Dresden.

Von Samstagabend bis Sonntagmittag warnt der DWD für Sachsen von Westen her bis in die Hochlagen des Erzgebirges vor einem raschen Abschmelzen der Schneedecke bei einem Niederschlag von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden.

In Chemnitz rief die Stadtverwaltung Anwohner dazu auf, die Entwicklungen im Blick zu behalten und sich regelmäßig über die Wasserstände zu informieren. Die Integrierte Leitstelle in Zwickau informierte über die Frühwarnung, die für den Kreis Zwickau und die Kommunen Klingenthal und Muldenhammer im Vogtlandkreis gilt. An der Zwickauer Mulde in Morgenröthe-Rautenkranz wird voraussichtlich noch am Samstagabend die Hochwasserwarnstufe 1 erreicht.

Heftige Schneefälle am Samstag

Vorausgegangen war heftige Schneefälle seit den Morgenstunden des Samstages. Diese sorgten zum Teil für erhebliche Verkehrsbehinderungen. So meldete in der Stadt Chemnitz die CVAG erhebliche Probleme auf allen Linien. Einschränkungen gab es auch in Mittelsachsen. Hier wurde unter anderem eine Sporthalle auf Grund von Schneelast gesperrt.

Am Samstagabend meldete der Verkehrswarndienst der Polizei verstärkt Aquaplaning-Gefahr auf den Autobahnen. Bereits im Laufe des Tages kam es zu erheblichen Problemen auf den Autobahnen und Bundesstraßen. So kam es am Nachmittag auf der A 4 in Höhe der Abfahrt Frankenberg zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Auf der A 72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost blieben mehrere Fahrzeuge auf Grund von Schneeglätte liegen. Es bildete sich ein Stau, der bis zum Abend anhielt. Schwerpunkt sei die A 72 zwischen Zwickau und Chemnitz, heißt es aus dem Lagezentrum der Polizei Zwickau.

Ein ähnliches Bild in Mittelsachsen und Chemnitz. "Wir fahren aufgrund der Witterung von Einsatz zu Einsatz", so ein Sprecher der Polizei in Chemnitz. Es habe zahlreiche kleinere Unfälle gegeben, außerdem seien im Sturm und unter der Schneelast Bäume auf die Straße gekippt.

Die Reviere meldeten folgende Verkehrshindernisse und Sperrungen (Stand 19.30 Uhr). Auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Mönchenfrei besteht Gefahr durch umgestürzte Bäume, da diese auf die Fahrbahn ragen. Im Erzgebirgskreis wurde die S 233 zwischen Hormersdorf und Günsdorf zeitweise wegen Schneeglätte gesperrt. Die S 283 im Landkreis Zwickau musste zwischen Hartenstein und dem Abzweig nach Aue wegen querstehender LKW vorübergehend gesperrt werden.

Wegen umgestürzter Bäume wurden die S 212 zwischen Sayda und Heidersdorf (Mittelsachsen/Erzgebirgskreis), die S 262 zwischen Brettmühle und Königswalde (Erzgebirgskreis), die K 7733 zwischen Dorfchemnitz und Friedebach (Mittelsachsen) und die K 7853 zwischen Oberhermsgrün und dem Abzweig zur S 308 (Vogtlandkreis) ab Samstagnachmittag gesperrt. Auch auf der S 261 zwischen Abzweig nach Tannenberg und Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) fielen Bäume um.

Wie die Erzgebirgsbahn auf ihrer Facebookseite mitteilte, wurde am späten Samstagnachmittag der Zugverkehr auf den Strecken zwischen Chemnitz und Olbernhau sowie Chemnitz und Cranzahl eingestellt. Auch die Citybahn Chemnitz stellte den Betrieb auf den Linien C 13 und teilweise auch auf der C 15 ein. Grund auch hier: Schneebruch. (dha/tka/manu)