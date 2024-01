Tödliche Messer-Attacke auf Homosexuelle: „Dresden ist für mich die Stadt des Horrors“

Im Oktober 2020 griff ein Islamist zwei homosexuelle Männer in Dresden an, ein Opfer starb. Nun hat sich der Überlebende Oliver L. (57) in einem Interview zu Wort gemeldet.

Am Abend des 4. Oktobers 2020 griff ein syrischer IS-Terrorist (heute 24) in Dresden ein schwules Paar an, stach auf beide Männer ein. Oliver L. (57) überlebte die blutige Attacke schwer verletzt, sein Partner Thomas L. starb mit 55 Jahren.