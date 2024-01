Traditioneller Instrumentenbau im Vogtland in Gefahr: Warum die Trompete jetzt ins Labor muss

An Instituten der TU Bergakademie Freiberg und in Zwota forschen Wissenschaftler an alternativen Materialien für den Erhalt einer Branche – und gegen den Imageverlust des Instrumentenbaus im Vogtland.

Kerstin Voigt zeigt in ihrem Schauraum im Gewerbegebiet von Markneukirchen unterschiedliche Blechblasinstrumente. Wer annimmt, Trompete sei gleich Trompete, der wird eines Besseren belehrt. B-Trompete, Es-Trompete, C/B-Bass-Trompete, dazu Flügelhörner und Posaunen – die Auswahl ist vielfältig. 100 bis 150 Instrumente entstehen in der... Kerstin Voigt zeigt in ihrem Schauraum im Gewerbegebiet von Markneukirchen unterschiedliche Blechblasinstrumente. Wer annimmt, Trompete sei gleich Trompete, der wird eines Besseren belehrt. B-Trompete, Es-Trompete, C/B-Bass-Trompete, dazu Flügelhörner und Posaunen – die Auswahl ist vielfältig. 100 bis 150 Instrumente entstehen in der...