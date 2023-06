Unwetter kommt in Sachsen an: Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

In anderen Teilen Deutschlands sind die Feuerwehren bereits im Dauereinsatz. Jetzt kommt das Unwetter auch hier an.

Das Unwetter, welches derzeit über Deutschland hinwegzieht, kommt am Abend auch in Sachsen an. Sowohl von Süden als auch von Westen her ziehen schwere Gewitter in die Region. Aktuelle Unwetterwarnungen gelten bereits in mehreren Landkreisen. Die aktuellen Warnungen finden Sie hier.

Andere Teile des Landes hat es bereits tagsüber getroffen. So ist unter anderem über Hessen ein schweres Gewitter mit Starkregen und Sturm hinweggezogen - Dächer wurden abgedeckt und Straßen überflutet. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Die Deutsche Bahn rechnet mit erheblichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. (luka)