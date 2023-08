Verliert Dresden die Kaisermania?

Roland Kaisers Auftritte am Dresdner Elbufer sind legendär: Fünf Konzerte gibt er dort allein in diesem Jahr - und alle sind restlos ausverkauft. Doch nun droht diese Erfolgsgeschichte zu enden.

Dresden. Für die drei Konzerte an diesem Freitag, Samstag und Sonntag am Dresdner Elbufer gibt es schon lange keine Karten mehr. Allein an diesem Wochenende werden wieder 36.000 Roland-Kaiser-Fans einstimmen, wenn der 71-jährige Schlagerstar Songs wie "Extrem" oder "Santa Maria" anstimmen wird. Auch die beiden Konzerte vor einer Woche mit diesem einzigartigen wunderschönen Blick auf die Silhouette der Altstadt waren binnen kürzester Zeit restlos ausverkauft. Schon seit 20 Jahren pilgern Fans aus ganz Deutschland Jahr für in die Landeshauptstadt, um ihren Kaiser zu feiern. Doch damit könnte schon bald Schluss sein.

Veranstalter kritisiert Planungsunsicherheit

"Wir haben nun die Situation, dass wir aktuell nur bis 2025 planen können und 2026 keine Sicherheit haben", zitiert die "Bild" Kaiser-Konzertveranstalter Dieter Semmelmann. "Wenn wir es nicht mehr in der Form umsetzen können, müssen wir uns eine Alternativ-Location suchen."

Stadt will Festival europaweit ausschreiben

Doch was steckt hinter diesen Äußerungen? Veranstalter Dieter Semmelmann ist verärgert. Denn die Stadt Dresden plant, die Konzession für die "Filmnächte am Elbufer" ab 2026 europaweit auszuschreiben. Erfunden und seit 1991 etabliert hat diese Reihe zwar die Pan GmbH, nicht die Stadt Dresden. Auch findet das Festival auf einem Grundstück des Freistaats, nicht der Landeshauptstadt statt. Dennoch könnte das Festival jetzt ab 2026 an einen anderen Veranstalter gehen, weil nun "alles ausgeschrieben werden muss", so die Begründung für einen entsprechenden Beschluss des Dresdner Stadtrats aus dem Juni 2023. Als Begründung dafür werden rechtliche Gründe angeführt. Dem Vernehmen nach soll es der Stadt aber vor allem darum gehen, mehr mitzuverdienen.

Kaisermania-Veranstalter Semmelmann ist mit dem Open-Air-Kino auf dem Filmfestival-Areal, auf dem auch Roland Kaiser auftritt, direkt verbunden. Denn vor einigen Jahren hat der 57-Jährige nach dem Ausscheiden von einem der drei Filmnächte-Gründer mit Semmel Concerts dessen Anteile übernommen. Zuletzt sind Hunderttausende Euro in ein neues Bühnenfundament und Dach auf dem Filmnächte-Gelände investiert worden.

Kaisermania-Konzerte könnten verlegt werden

Semmelmann zur "Bild": "Dresden und die Kaisermania gehören zusammen. Bei der aktuellen Popularität könnte Roland Kaiser aber überall in Deutschland spielen. Wenn wir hier nicht mehr wertgeschätzt werden, können wir woanders hingehen. Warum man aber eine langjährige Zusammenarbeit aufgeben will, kann ich nicht nachvollziehen."

Nach Angaben Semmelmanns hat mit ihm als Veranstalter bislang niemand von der Stadt gesprochen. "Niemand, weiß, was die Stadt wirklich will", zitiert ihn die "Bild". "Wir stellen uns die Frage nach dem Hintergrund. Wenn die Stadt meint, sie bekommt zu wenig Miete, dann sollten wir uns vielleicht mal unterhalten."