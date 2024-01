Vorsicht, Kamera: Wenn Videoaufzeichnungen Grenzen überschreiten

Sachsens Datenschutzbeauftragte registriert vermehrt Beschwerden vor allem unter Nachbarn. Was ist erlaubt – und was nicht?

In Sachsen mehren sich die Beschwerden über Videoüberwachung. Wie Sachsens Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert am Freitag in Dresden mitteilte, registriert ihre Behörde einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Dabei geht es in den meisten Fällen nicht um Fehlverhalten von Behörden.