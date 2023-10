Was Sachsen gegen Abzocke bei der Grundsteuer macht

Mit einer Datensammlung will der Freistaat im Frühjahr 2024 einen gemeindegenauen Überblick über die zur versprochenen "Aufkommensneutralität" erforderlichen Hebesätze geben. Was heißt das für die Steuersätze ab 2025?

Dresden. Die Grundsteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmen der Kommunen in Deutschland - und befindet sich derzeit im Fluss. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 die bisherige Berechnung für grundgesetzwidrig erklärt, weil diese auf überholten Wertverhältnissen sowohl im Osten (von 1935) als auch im Westen (von 1964) basiert.

Zur Behebung der von Karlsruhe beanstandeten Ungleichbehandlung ab Januar 2025 waren die Grundstücksbesitzer auch in Sachsen bis Ende Januar 2023 zu einer Feststellungserklärung aufgefordert worden - und ziemlich viele mit dem damit verbundenen Papierkram und Online-Tool überfordert. Immerhin wurden nach Angaben des sächsischen Finanzministeriums inzwischen 96 Prozent der insgesamt mehr als 1,8 Millionen erwarteten Erklärungen abgegeben.

Was das Verfahren kompliziert macht: Aus den sich anschließenden Bescheiden der Finanzämter - gegen die laut Ministerium bisher rund 246.000 Einsprüche eingelegt wurden - geht die künftige Steuerlast für die Eigentümer noch nicht hervor, festgestellt wird nur ein Messbetrag. Der wiederum muss mit einem Hebesatz multipliziert werden - woraus sich dann die jährlich zu zahlenden Grundsteuer ergibt.

Was "aufkommensneutral" heißt

Vom Hebesatz hängt also alles ab - und genau deshalb kündigten Finanzministerium und Städte- und Gemeindetag am Mittwoch die "Veröffentlichung aufkommensneutraler Hebesätze für jede Gemeinde" an: "Der Aufbau der entsprechenden Datensammlung soll sukzessive bis Frühjahr 2024 abgeschlossen sein", lautet das abgegebene Versprechen.

"Aufkommensneutral" meint, das die Grundsteuer nicht mehr Geld einspielen soll als vor der Reform - das sich also nur die Anteile der Eigentümer untereinander ändern, nicht aber die Gesamtsumme jeder Gemeinde. Tatsächlich garantiert ihnen das Recht auf kommunale Selbstverwaltung, die Höhe ihrer Hebesätze selbst festzulegen. Damit das kein einziger der 418 Orte in Sachsen zur klammheimlichen Erhöhung der Einnahmen ausnutzt, hat sich der Freistaat zur Transparenzlösung entschieden - und folgt damit anderen Bundesländern. Dass der Freistaat sich erst jetzt dazu entschloss, begründete das Finanzministerium mit der zunächst erforderlichen Klärung "technischer Faktoren", ob die gemeindegenauen Hebesätze zur Aufkommensneutralität auch berechnet werden könnten.

Entscheidung erst nach der Kommunalwahl

Damit werde auf die Sorge zahlreicher Bürger reagiert, teilten Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) und Gemeindetagspräsident Bert Wendsche (parteilos) mit. "Aufgrund der Neubewertung aller Grundstücke wird es zwangsläufig zu Veränderungen im Einzelfall kommen - manche werden mehr, andere dafür weniger zahlen müssen. Allein mit der Reform lässt sich aber eine Erhöhung des gesamten Grundsteueraufkommens einer Gemeinde nicht begründen", erklärte Vorjohann. Die Daten sollen rechtzeitig vor der Festlegung der neuen Hebesätze durch die Stadt- und Gemeinderäte vorliegen. Diese seien "oft selbst Steuerzahler", sagte Wendsche. Deren "sachgerechte" Entscheidung steht nach seinen Angaben indes erst Ende nächsten Jahres an - also nach den Kommunalwahlen am 9. Juni. Die Datensammlung im Frühjahr werde für die Bürger nur ein erster Hinweis zur voraussichtlichen Höhe ihrer künftigen Grundsteuer sein.