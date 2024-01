Wegen Schneechaos auf den Autobahnen: Sachsens Reit-Star Marvin Jüngel braucht 21 Stunden von Hessen nach Leipzig

Eigentlich wollte Marvin Jüngel am Mittwochabend in Leipzig zur 26. Partner Pferd ankommen - doch das Wetterchaos auf Hessens Fernstraßen verlängerte die Anfahrt drastisch.

Darmstadt/Leipzig. Schnee- und Eischaos auf Hessens Autobahnen: Vor allem auf den Fernstraßen in Nord-, Ost- und Mittelhessen ging ab Mittwoch teils nichts mehr, Autofahrer standen etwa auf A 4, A 5 und A 7 mitunter mehr als zwölf Stunden im Stau. Einer davon: Reit-Star Marvin Jüngel aus Kamenz (Kreis Bautzen).

Fast 21 Stunden von Pfungstadt nach Leipzig

Wie die "Bild" berichtet, hätte der 22-Jährige am Donnerstagmorgen bei der 26. Partner Pferd auf der Neuen Messe in Leipzig mit am Start sein sollen. Doch Jüngel erlebte eine Horror-Anfahrt. Der Reitsportler trainiert derzeit in Pfungstadt bei Darmstadt, brauchte für die etwa 430 Kilometer weite Strecke fast 21 Stunden.

"Es hat ununterbrochen geschneit", berichtet Jüngel dem Springer-Blatt. "Teilweise hat man die Autobahn vor Schnee nicht mehr gesehen und auch unser LKW kam irgendwann nicht mehr weiter." Eigentlich wollten sie am Mittwochabend in Leipzig ankommen - stattdessen wurde es Donnerstagmittag.

Championat: Jüngel hat gutes Gefühl