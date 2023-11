Weihnachtsmärkte Anfang November: Völlig in Ordnung oder viel zu früh?

Stimmen Sie ab: Finden Sie Weihnachtsmärkte lange vor dem ersten Advent in Ordnung oder völlig daneben?

In Hermsdorf, einem Ortsteil von Ottendorf-Okrilla, und in Pulsnitz öffneten am vergangenen Wochenende bereits die ersten Weihnachtsmärkte in Sachsen. So bildete das Hermsdorfer Schloss die Kulisse für einen ersten "Weihnachtsmarkt", während sich zahlreiche Besucher beim Pfefferkuchenfest in Pulsnitz seit Freitag die ersten Christstollen, Pfefferkuchen oder gebrannten Mandeln schmecken ließen. Bei den Kirchen erregt der so frühe Start der Weihnachtsmärkte die Gemüter.