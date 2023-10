Weniger Anreize für Flüchtlinge: Was Sachsens Ministerpräsident Kretschmer mit Finanzminister Lindner eint

Einig in Fragen zur Reduzierung von Leistungen für Flüchtlinge: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag bei einer auswärtigen Sitzung der sächsischen Landesregierung in Berlin. Bild: Jens Kalaene/dpa