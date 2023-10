Wie die Bundespolizei jetzt die sächsische Grenze zu Tschechien kontrolliert

Während es in Westsachsen eher beschaulich zugeht, gibt es weiter östlich direkt nach Beginn der Grenzkontrollen erste Festnahmen und einen langen Stau.

Kalter Wind pfeift über den glitzernden Asphalt. Die Temperaturen am Grenzübergang Reitzenhain liegen wie überall im Erzgebirge an diesem Dienstagvormittag mit fünf Grad nur wenig über dem Gefrierpunkt. Fünf Bundespolizisten, in Winterjacken gehüllt, bilden am Beginn der Bundesstraße 174 eine menschliche Mauer - eine personifizierte...