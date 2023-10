Wie in einem Dresdner Schrebergarten Demokratie gelebt wird

Der Garten ist 400 Quadratmeter groß. Hier diskutiert man. Ist Politik ohne Alkohol denkbar? Welche Hecke schmeckt Wildbienen? Warum das Demokratieprojekt, das ein Chemnitzer in Dresden gegründet hat, auf der Kippe steht.

Dresden. Das Tor haben sie gelb gestrichen, weil das schön zum Gartenhäuschen passt. Auch das ist gelb. Ein Würfel aus Stahl und Glas, der die DDR überlebt hat. Vielleicht war es früher ein Fahrkartenschalter, vielleicht ein Zeitungskiosk. Niemand im "Gärtjen" weiß das genau, obwohl sie versucht haben, es herauszufinden.

Der Name, "Gärtjen", steht nicht im Duden. Es soll nett klingen. Das "Gärtjen" ist ein Gemeinschaftsgarten, der Menschen zusammenbringen soll. Es geht um die Demokratie. Jäten für den Frieden. Große Ziele für ein kleines Stück Land, das aus einer Wiese und ein paar Beeten besteht, nicht weit weg von der Elbe in Dresden. Christopher Colditz wollte ein gutes Beispiel schaffen, eine Inspiration, vom Gärtjen ins Nachbargärtjen. Doch nun, wo es zu blühen beginnt, hat er Angst, dass alles eingehen könnte.

Christopher Colditz sitzt an einem verwitterten Holztisch, eine kürbisgroße Zucchini liegt hinter ihm. Colditz sitzt für die Linken im Dresdener Stadtrat, aber das Gärtjen, darauf legt er Wert, soll ein politisch neutraler Ort sein. "Hier ist keine Partei dran", sagt Colditz. Er hat einen Verein gegründet, den Ostra e.V., der sich seit fünf Jahren um das Gärtjen kümmert. Die Roten machen hinter einem gelben Tor etwas Grünes, bei dem auch Blaue willkommen sind. So in der Art. Colditz, 31 Jahre alt, stammt aus Chemnitz. Seine Mutter arbeitet als Köchin im Kindergarten, er im Büro eines Sozialverbandes.

Die These war, dass kaum eine Woche im Politikbetrieb ohne Sektempfang vergehe

Die Jahrespacht von 360 Euro zahlt der Verein aus Spenden und Einnahmen an die Stadt Dresden. Die Veranstaltungen des Gärtjens finanzieren mehrere. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen, das Bundesfamilienministerium über ein Programm namens "Demokratie leben", der Freistaat Sachsen über den Landespräventionsrat, die Stadt Dresden über das lokale Handlungsprogramm für Demokratie und Toleranz.

Colditz sagt, sie hatten schon Hooligans hier, die erzählten, wie sie in Belgrad Pyros ins Stadion geschmuggelt hätten. Das war bei einer Lesung von Ronny Blaschke, der Sportjournalist ist und ein Buch über Fankultur im Fußball geschrieben hat. Der Veranstaltungskalender von Mai bis September ist mit mindestens einer Sache pro Woche gefüllt. Einmal, im Mai, hieß es: "Prost, Politik!".

Die These war, dass kaum eine Woche im Politikbetrieb ohne Sektempfang vergehe und Politik ohne Alkohol weder denkbar noch machbar sei. Nüchternheit sei nicht unbedingt karrierefördernd. Es war ein Workshop, bei dem sie zusammen Rumtopf angesetzt haben. "Wir helfen unserer Karriere auf den Sprung", stand in der Werbung. Es war ein Witz.

Die Idee ist, politische Bildung für Menschen zu machen, die nie eine Veranstaltung in einem geschlossenen Saal besuchen würden