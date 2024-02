Wie viele Lehrer an den Schulen in Sachsen neu eingestellt wurden

Damals waren noch 199 Seiteneinsteiger nach einer dreimonatigen Einstiegsqualifizierung sowie 16 pädagogische Fachkräfte für den Einsatz an Förderschulen hinzugekommen. Dieses Mal sind es sogar 224 Seiteneinsteiger, die bereits im November eingestellt und in einem Vierteljahr auf das Unterrichten vorbereitet wurden, sowie 34 pädagogische Fachkräfte, die nach den Winterferien neu vor den Klassen stehen.

Kurz nach den Herbstferien im ersten Schuljahr hatten an Sachsens Schulen insgesamt 1086 grundständig ausgebildete Lehrkräfte zur Unterrichtabsicherung gefehlt - also gut 400 mehr als jetzt anfangen. Schon zu Beginn der zweiten Schulhalbjahres 2022/23 hatte Sachsen weniger als 600 neue Pädagogen mit regulärer Lehramtsausbildung eingestellt.

Die zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres von Sachsen neu eingestellten Lehrkräfte reichen nach wie vor nicht zur vollständigen Abdeckung des Unterrichts aus. Wie das Kultusministerium in seinem Blog am Dienstag mitteilte , haben nach den Winterferien zwar insgesamt 845 Neue an den Schulen angefangen. Darunter befinden sich den Angaben zufolge allerdings nur 587 mit einer regulären Lehramtsausbildung.

Wie viele Neue für Südwestsachsen?

Warum somit 91 Bewerber mit Lehramtsabschluss nicht eingestellt wurden, dürfte vor allem daran liegen, dass Angebot und Nachfrage auseinanderklafften: Wie schon in der Vergangenheit interessieren sich die meisten nach ihrem Studium für eine Anstellung in den Ballungsräumen Leipzig oder Dresden, nicht aber in ländlichen Regionen.

Tatsächlich wurden von den landesweit 845 neuen Pädagogen insgesamt 244 in Südwestsachen eingestellt: 152 in Chemnitz, Erzgebirgskreis und Mittelsachsen sowie 92 in Zwickau und im Vogtlandkreis. Darunter fallen zusammen auch 71 Seiteneinsteiger, von denen 26 an Oberschulen und jeweils 14 an Förderschulen und Gymnasien unterrichten.

Als besonders problematisch gilt nach wie vor die Lage an Oberschulen: Dort haben landesweit insgesamt 200 neue Lehrkräfte nach den Winterferien begonnen, darunter 83 Seiteneinsteiger, also fast 42 Prozent.

Zu Schuljahresbeginn hatte es in ganz Sachsen schulartübergreifend 1120 Neuzugänge gegeben, darunter 825 Lehramtsabsolventen und 161 Seiteneinsteiger. Nach Angaben des Kultusministeriums könnte sich die Halbjahresstatistik demnächst noch leicht verbessern: "Etwa zwei Dutzend Lehrkräften liegen noch Stellenangebote vor." (tz)