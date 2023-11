Zoo Leipzig: Erlinga komplettiert Koala-WG

Koala-Weibchen Erlinga hat am Montagnachmittag ihr Revier im Leipziger Zoo bezogen - und die erste Nacht schon mal gut überstanden. Jetzt hoffen die Tierpfleger auf Nachwuchs.

Die Leipziger Koala-WG hat einen neuen Mitbewohner bekommen: Das zwei Jahre alte Weibchen „Erlinga“ ist am Montag aus dem Zoo Duisburg nach Leipzig umgezogen, wie der Leipziger Zoo am Dienstag mitteilte. Das Koala-Weibchen ist ab sofort im Schaugehege für Besucher zu sehen. Erlinga bedeutet so viel wie „trockenes Holz“. Inspiration für...