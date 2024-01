Zu rechtsextrem für die AfD in Sachsen: Fraktion will Landtagsabgeordneten Roland Ulbrich ausschließen

Der 63-Jährige soll in einem parteiinternen Schiedsspruch ein NS-Urteil als Beleg angeführt haben. Setzt er sich nun juristisch zur Wehr?

Vor ein paar Tagen dürfte die Welt für den sächsischen Landtagsabgeordneten Roland Ulbrich noch in Ordnung gewesen zu sein. Am 22. Januar brachte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Jan Zwerg, den Personalvorschlag für den Vorsitz des nächsten Untersuchungsausschusses in den Geschäftsgang des Landtags ein.