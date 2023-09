Zuwachs für sächsische Panzergrenadierbrigade

Der Verband bekommt ein neu aufgestelltes Artilleriebataillon. An dessen Spitze wird eine Frau stehen.

Frankenberg/Weiden. Die Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" bekommt Zuwachs: Am 5. Oktober wird in Weiden in der Oberpfalz (Bayern) das Panzerartilleriebataillon 375 aufgestellt - als Teil der sächsischen Brigade. Das teilte der Großverband am Mittwoch mit.

Die Brigade bekomme damit erstmals wieder Artilleriefähigkeiten. Die Aufstellung des neuen Verbandes wird mit einem feierlichen Appell vor dem Alten Rathaus in Weiden vollzogen. Der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade, Brigadegeneral Alexander Krone, wird das Kommando der neuen Einheit an Oberstleutnant Hekja Marlen Werner übergeben. Sie werde damit die erste Bataillonskommandeurin der Bundeswehr sein, hieß es.

Die Panzergrenadierbrigade 37 wird von Frankenberg aus geführt. Zu ihr gehören außerdem Einheiten in Marienberg sowie in mehreren Orten in Thüringen - und demnächst auch in Bayern. (hr)