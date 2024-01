Zwei Milliarden Euro von Raubkopierern für Sachsen-Haushalt? Justiz beschlagnahmt höchste Summe in der Bundesgeschichte

Im Verfahren um das illegale Streamingportal movie2k.to hat ein Verdächtiger 50.000 Bitcoins herausgerückt. Wohl nicht ohne Gegenleistung. Die Justiz spricht von einem „geschichtlich einmaligen Fall“.

Es kommt selten vor, dass die Juristen der Generalstaatsanwaltschaft (Gensta) in Dresden Superlative benutzen. Doch am Dienstag war es soweit. In einem Ermittlungsverfahren gegen Internetkriminelle sind Mitte Januar 50.000 Bitcoins im Wert von rund zwei Milliarden Euro sichergestellt worden.