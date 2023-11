Zwölf Corona-Tote in Sachsen in einer Woche

Corona ist weiter auf dem Vormarsch. Die Grippezahlen steigen ebenso, und auch ein anderes Virus sorgt für viele Infektionen.

Die Kurve steigt: Vom 13. bis 19. November hat die Landesuntersuchungsanstalt in Sachsen 2.387 Corona-Fälle neu gemeldet. Das sind über 300 mehr als in der Vorwoche. Die meisten Erkrankungen gab es in Leipzig, Dresden sowie im Landkreis Bautzen. Deutschlandweit erkrankten laut Robert Koch-Institut (RKI) in der dritten Novemberwoche 22.000...