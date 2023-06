Deutsche Unternehmen in China: Pessimistische Stimmung

Die Hoffnungen der deutschen Wirtschaft auf einen raschen Aufschwung in China haben sich zerschlagen. Politische Spannungen trüben die Stimmung.

Peking. Die Goldgräberstimmung der deutschen Unternehmen in China ist bereits seit einigen Jahren vorbei. Nun jedoch bahnt sich ein handfester Kater an: Mehr als die Hälfte der Firmen erwartet dieses Jahr eine "unveränderte oder schlechtere" Branchenentwicklung. Diese Kernbotschaft geht aus einer alljährlichen Umfrage der deutschen Handelskammer in Peking hervor. "Die Stimmung ist nicht so optimistisch wie erhofft. Und sowohl die langsame wirtschaftliche Entwicklung als auch die geopolitischen Spannungen haben die Hoffnung auf eine Verbesserung des Geschäftsumfelds relativiert", sagt Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Kammer.

Das jüngste Stimmungsbarometer ist vor allem in einer Hinsicht beachtlich: Vergleicht man die Zahlen mit denen vom Vorjahr, als die Volksrepublik noch im Lockdown mit ihrer "Null Covid"-Strategie gefangen war, hat sich seither keine Verbesserung eingestellt. Im Gegenteil: Teilweise ist die Erwartungshaltung der deutschen Firmen in China sogar noch negativer ausgefallen.

Dies zeigt sich unter anderem bei der Investitionswilligkeit: Sowohl 2020 als auch 2021 gaben rund 70 Prozent aller deutschen Firmen in China an, in den nächsten zwei Jahren mehr im Reich der Mitte investieren zu wollen. Bis heute ist der Wert auf etwa 50 Prozent gefallen.

Die Gründe dafür haben vor allem mit den niedrigen Erwartungen an den Markt zu tun (57,8 Prozent), gefolgt von den geopolitischen Spannungen (42,2 Prozent). Spannend ist zudem, dass bereits an dritter Stelle die zunehmend auf Autarkie gepolte Wirtschaftspolitik rangiert (28,4 Prozent). Kurzum: Die nationalistische Rhetorik Xi Jinpings hinterlässt auch in den deutschen Vorstandsetagen einen fahlen Beigeschmack.

Als Beruhigung fährt die chinesische Regierung nun eine flächendeckende Charme-Offensive: Deutschen Delegationen wird in Peking derzeit der sprichwörtliche rote Teppich ausgerollt, ihnen werden hochrangige Gesprächstermine gewährt und dabei stets die Bereitschaft zum gemeinsamen Wirtschaften zugesichert. Die Botschaft lautet: Das alte, pragmatisch agierende China ist nach drei Jahren "Null Covid"-Isolation wieder zurück.

"China ist für die deutschen Unternehmen der wichtigste Handelspartner", sagt auch Peter Adrian, Präsident der deutschen Industrie- und Handelskammer. Doch die zwei Partner haben sich in den letzten Jahren zunehmend entfremdet. Rund 45 Prozent aller deutschen Unternehmen in China wünschen sich von der Regierung in Peking mehr Rechtssicherheit und Transparenz. Denn wann immer sich die geopolitischen Beziehungen zwischen den Ländern verschlechtern, bekommen dies die Unternehmen vor Ort als Erstes zu spüren - in Form von informellen Boykottaufrufen oder regulatorischer Diskriminierung. Die kommunistische Parteiführung kann diese Machtkarte jederzeit ausspielen. Gelegenheit dazu könnte schon bald wieder aus Berlin kommen: in Form der neuen China-Strategie der Bundesregierung, die möglicherweise deutlich kritischer ausfällt als bisher.