Erdogan droht der EU

Kritik aus Europa zurückzuweisen, hat Tradition in der Türkei. In seiner Reaktion auf einen Bericht des EU-Parlaments über die Zustände in seinem Land, geht Präsident Erdogan jetzt aber einen Schritt weiter als bisher.

Offiziell redet die Türkei seit 18 Jahren mit der EU über einen Beitritt. Die Verhandlungen kamen aber nie sehr weit - wegen des ungelösten Zypern-Konflikt, des Widerwillens gegen die Türkei in der EU und des Demokratie-Abbaus in Ankara. Seit einigen Jahren herrscht nun vollständiger Stillstand. Keine der beiden Seiten wollte bisher diejenige... Offiziell redet die Türkei seit 18 Jahren mit der EU über einen Beitritt. Die Verhandlungen kamen aber nie sehr weit - wegen des ungelösten Zypern-Konflikt, des Widerwillens gegen die Türkei in der EU und des Demokratie-Abbaus in Ankara. Seit einigen Jahren herrscht nun vollständiger Stillstand. Keine der beiden Seiten wollte bisher diejenige...