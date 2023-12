EU-Gipfel: Viel Drama und ein kleiner Verfahrenstrick

Es war ein Auf und Ab: Beim EU-Gipfel in Brüssel hat der ungarische Regierungschef Viktor Orbán nach einem überraschenden Einlenken für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine am Donnerstag doch noch für einen Eklat gesorgt.

Immerhin: Olaf Scholz retten die Ergebnisse dieses EU-Gipfels „jetzt ein bisschen in die Weihnachtszeit“, wie er sagte. Versöhnlich, fast besinnlich beschloss der deutsche Kanzler am Freitagnachmittag dieses zweitägige Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, das mit viel Drama begann und auch mit viel Drama zu Ende ging. Denn...