Ukraine: Die Drohnenjäger von Tscherkassy

Nicht nur mit Hightech-Flugabwehr gehen die ukrainischen Verteidiger gegen Angriffe aus der Luft vor. 175 Kilometer vor Kiew zielen MG-Schützen auf Drohnen. Und das nicht ohne Erfolg.

Die Scheinwerferkegel leuchten wie Finger in das Dunkel. Dann ein blauer Laserstrahl, der die Drohne anvisiert. Ziel erfasst. Jetzt rattern die Maschinengewehre: Brack, brack, brack, brack. Sie speien die Kugeln in Feuerstößen aus. Das Ziel verschwindet aus dem Kegel, aus dem Schussbereich, in die Dunkelheit. „Verfehlt“, knirscht Josija mit...