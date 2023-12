USA gründen Allianz zum Schutz von Schiffen – Esken skeptisch

Immer wieder greifen vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen Frachtschiffe im Roten Meer an. Die USA und weitere Nato-Partner wollen nun für Sicherheit sorgen. Ist Deutschland auch dabei?

Eine internationale Kriegsflotte unter der Führung der USA will die Angriffe der iranisch unterstützten Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer stoppen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gab die Bildung des Marineverbandes am Montag bei einem Besuch in Bahrain am Persischen Golf bekannt. Neben den USA schicken neun Nationen – vorwiegend...