Wie Japans Wirtschaft mit der Alterung umgeht

In Deutschland ist die Idee, bis in ein höheres Alter zu arbeiten, eher unpopulär. In Japan wird sie umgesetzt. Dass die Menschen auch im Alter oft gesund sind, ist kaum Zufall.

In Deutschland hätte dieser Schritt wie olitischer Selbstmord angemutet: Im Jahr 2021, mitten in der Pandemie, beschloss die japanische Regierung, Anreize für Unternehmen zu schaffen, damit die Menschen bis 70 weiterarbeiten. Aber was anderswo für viel Aufregung gesorgt hätte, wurde in Japan weitgehend nickend hingenommen. Die Bevölkerung...