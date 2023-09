VW streicht hunderte Stellen in Zwickau: Manager spricht von zwei Jahren Durststrecke

Die Geschäftsleitung von Volkswagen Sachsen hat erklärt, wie sie auf die schwache E-Auto-Nachfrage reagieren will.

VW Sachsen baut 269 Stellen in seinem Elektroautowerk in Zwickau ab. Beschäftigte mit befristeten Verträgen, die nach zwölfmonatiger Laufzeit Ende Oktober auslaufen, würden nicht verlängert, teilte VW am Donnerstag mit. Auch der Schichtbetrieb müsse voraussichtlich angepasst werden. Das konkrete Vorgehen werde demnächst mit der...