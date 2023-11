Billig-Konkurrenz aus China: Erster Solarhersteller in Sachsen baut Jobs ab

Sachsens Photovoltaik-Hersteller kämpfen seit Monaten gegen Billig-Konkurrenz aus China und gegen hohe Subventionen in den USA. Die Modulpreise befinden sich im freien Fall. Als erstes muss nun die Dresdner Solarwatt Mitarbeiter entlassen.

Dresden/Chemnitz. Die Dumping-Preise aus China und die massiven Subventionen in den USA erreichen Sachsens Photovoltaik-Industrie. Der Dresdner Photovoltaik-Hersteller "Solarwatt" muss nun rund zehn Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Die Kündigungen werden schon zum Jahresende wirksam. Das teilte das Unternehmn mit.

China überschwemmt Europa mit Niedrigpreisen

Sowohl China als auch die Vereinigten Staaten mit ihrem "Inflation Reduction Act" (IRA) sorgen derzeit mit massiven Subventionen auch in der Solarbranche für Wettbewerbsverzerrungen auf dem Markt. Die Modulpreise befinden sich im freien Fall. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Herbst rechnen Experten sogar noch mit weiteren Abschlägen bis zum Jahresende. Die seien vor allem auch auf die hohen Lagerstände an Modulen für Photovoltaik-Dachanlagen in Europa zurückzuführen, heißt es. Gerade auf dieses Segment zielen auch für die meisten Photovoltaik-Hersteller in Deutschland und Europa. Doch mit dem Niedrigpreisen können sie einfach nicht konkurrieren. Daher haben viele bereits die Produktion heruntergefahren oder auch Kurzarbeit beantragt.

Kritik an fehlender politischer Unterstützung aus Deutschland

"Schnelle und unbürokratische Antworten der europäischen und deutschen Politik auf die ungleichen Bedingungen im Wettbewerb mit chinesischen und US-amerikanischen Herstellern sind bisher leider ausgeblieben", heißt es in einem Solarwatt-Statement zu den Marktverwerfungen. Daher müsse das Unternehmen seine Organisationsstruktur verschlanken. Kurzfristig würden zum Jahresende rund 85 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, so die Ankündigung. Nicht betroffen seien die "kundennahen Bereiche", die Solarwatt aktuell noch ausbaue. Derzeit beschäftigt das Unternehmen im Dresdner Norden rund 850 Mitarbeiter.

Auch Meyer Burger zieht Konsequenzen

Erst kürzlich hatte auch der Solarzellenhersteller Meyer Burger angekündigt, den Ausbau seines Werks in Sachsen-Anhalt zu stoppen. Stattdessen wird das Schweizer Unternehmen, das im mittelsächssichen Freiberg und Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) produziert, seine Kapazitäten in Colorado Springs (USA) ausweiten. Die Entscheidung begründet Firmenchef Gunter Erfurt mit den besseren Rahmenbedingungen für Wachstum in den USA. Die hat US-Präsident Joe Biden mit dem 370 Milliarden Dollar schweren Förderprogramm IRA geschaffen, das Subventionen, Steuergutschriften und Rabatte für entsprechende Unternehmen umfasst.

Heckert Solar ebenfalls offen für Lockrufe aus den USA

Die Lockrufe aus den USA treffen auch beim Chemnitzer Modulfertiger Heckert Solar auf offene Ohren. "Wir sind mit verschiedenen Bundesstaaten in den USA im Gespräch und werden ohne vergleichbare staatliche Förderung und ernstgemeinte Bekenntnisse der Politik zur Fotovoltaikindustrie in Europa nicht weiter in Deutschland investieren", hatte Vertriebschef Uwe Krautwurst kürzlich der "Freien Presse" gesagt. Auch er kritisiert, dass die deutsche Solarindustrie nicht ausreichend unterstützt werde. So sei es zum Beispiel kontaproduktiv, dass fertige Solarmodule aus China zollfrei seien, notwendige Vorprodukte für die Produktion von Modulen in Deutschland wie beispielsweise Glas und Modul-Anschlussdosen dagegen nicht.

Solarwatt: Investor Quandt steht zur Firma

Im Jahr 2013 hatte die Dresdner Solarwatt eine Insolvenz in Eigenregie durchlaufen und sich danach neu aufgestellt. Danach hat sich die Firma aber zu einem Dienstleister für die Verknüpfung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität weiterentwickelt. Das Angebot reicht von Stromspeichern, Dachsolaranlagen bis hin zu Balkonkraftwerken. Zu den Eignern des Unternehmens gehört unter anderem BMW-Großaktionär Stefan Quandt. Der stehe weiter zu Solarwatt, heißt es.

Nach eigenen Angaben hat Solarwatt zwischen 2020 und 2023 einen zweistelligen Millionenbetrag in Forschung, Entwicklung und Produktion investiert. "Wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung hin zur solargetriebenen Sektorenkopplung für Solarwatt die richtige Entscheidung war und ist", heißt es jetzt im Solarwatt-Statement weiter. Trotz der Maßnahmen werde Solarwatt somit "ein starker und zuverlässiger Partner für Solarteure und Hausbesitzer" bleiben. (juerg)