Innovation aus Sachsen: Die erste Wasserstoff-Straßenbahn Europas wird in Chemnitz entwickelt

In Chemnitz konzipiert, in Leipzig gebaut, in Görlitz 2026 eingesetzt: Das ist der Plan für die erste Wasserstoff-Straßenbahn in Europa. Warum jetzt am Prototyp mit Hochdruck gearbeitet wird.

Beinahe hätte die Haushaltskrise des Bundes das Projekt Wasserstoff-Straßenbahn noch gestoppt. Doch inzwischen ist klar, dass ein sächsisches Konsortium die erste Tram mit Wasserstoffantrieb auf die Schiene bringen wird. Die Fördermittel von rund acht Millionen Euro sind rückwirkend ab dem 1. Dezember 2023 zugesagt. Unter Federführung der...