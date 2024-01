Nach Corona-Pause: Deutsche Bank in Chemnitz feiert wieder Neujahrsempfang

Oberbürgermeister Sven Schulze appelliert vor 200 Gästen für ein Engagement der Unternehmen im Jahr der Kulturhauptstadt 2025

Fast drei Jahrzehnte gehörte der Neujahrsempfang der Deutschen Bank in Chemnitz zu den wichtigsten Netzwerktreffen in der Stadt. Dann bremste Corona die Veranstaltung für drei Jahre aus. Doch am Mittwochabend war es wieder soweit. Frank Binz, Leiter Privatkunden im Marktgebiet Leipzig-Chemnitz, und Michael Erfurt, Leiter Firmenkunden für...