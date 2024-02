Schicksalswoche für Meyer Burger: Wer setzt sich in der Ampel durch?

Das Solarpaket 1 soll unter anderem die Solarbranche in Deutschland retten. Noch aber steht es nicht auf der Tagesordnung im Bundestag. Dabei läuft ein Ultimatum bald ab.

Freiberg.

In der Woche ab Montag könnte sich das Schicksal des Freiberger Werks des Solarpanel-Herstellers Meyer Burger Technology - und das der Solarherstellung in Europa - entscheiden. Es ist Sitzungswoche im Bundestag. Dabei soll unter anderem das seit Monaten geplante Solarpaket 1 verabschiedet werden. Ziel ist ein Schub bei der Erzeugung von Solarstrom. Das Paket könnte aber auch darüber entscheiden, ob Meyer Burger in Freiberg bleibt - oder die Segel streicht.