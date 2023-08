Schönecker Firma GK Software nicht mehr an der Börse notiert

Schöneck.

Das war's: 15 Jahre nach dem Börsengang verschwindet mit der Schönecker GK Software AG Sachsens einzige börsennotierte Technologiefirma vom Parkett der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main. Im Zuge der Übernahme der vogtländischen Softwareschmiede durch den japanischen Fujitsu-Konzern hatte GK im Mai mit Fujitsu einen sogenannten Delisting-Vertrag abgeschlossen, um die Aktien vom Markt zu nehmen. Ende Juli hatte die Wertpapierbörse dem Antrag zugestimmt. Mit Börsenschluss am Dienstag (1. August) wird der Schritt vollzogen. Die GK-Aktien wurden bisher am Geregelten Markt der Börse und über den Online-Handelsplatz Xetra gehandelt.