Warum für Besucher von Sachsens Weinfesten eine Klammer unverzichtbar ist

Mehr als 250 regionale Weine gibt es ab Freitag zum Weinfest in Radebeul Altkötzschenbroda. Sachsens Top-Sommelier Silvio Nitzsche über Feierwein und das Sächsische Nizza.

An einem Wochenende ein ganzes Weingut leer trinken, klingt nach einem Traum für Weinliebhaber. Ein wackeres Vorhaben, welches am kommenden Wochenende vom 22. bis 24. September vornehmlich in Altkötzschenbroda wieder wahr werden könnte. In dem beliebten Radebeuler Stadtteil werden dann beim Weinfest schätzungsweise 20.000 Flaschen Wein aus der...