Flöhaer zeigen auf der Leipziger Messe ihr abgefahrenes Hobby

Auf der Modell-Hobby-Spiel wird am Wochenende gedriftet - mit Modellautos. Wie geht das und was ist der Spaß daran?

Driften, so hat es Deutschlands bekanntester Rallyepilot Walter Röhrl mal gesagt, sei "die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten". Auch Sven Fritzsche beherrscht das Herantasten an die Grenzen der Fahrphysik. Jedoch nicht mit echten Autos, wie er betont. Sein grün-grau lackiertes Toyota-Sportcoupé passt in einen großen Pappkarton...