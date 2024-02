Geboren am 29. Februar: Kann ich das Geburtsdatum ändern?

Darf man seinen Geburtstag auf den 28. Februar oder den 1. März umdatieren, wenn man mit dem Schalttag hadert? Die Chefin des Chemnitzer Standesamtes weiß es.

An einem 29. Februar geboren zu sein, ist etwas Besonderes, schließlich kommt der nur alle vier Jahre vor. Aber ganz so selten, wie man vielleicht vermuten könnte, ist es nicht. So sind von den 2504 Kindern, die in Sachsen im Februar 2020 zur Welt gekommen sind, 77 am Schalttag geboren. Der jährt sich seit ihrer Geburt heute regulär zum ersten...