Demenz mit 46 - Wie eine Frau ihren Mann täglich etwas mehr verliert

Uwe Klotz aus Freital in Sachsen gehört zu den knapp 100.000 Menschen in Deutschland, die in jungen Jahren an Demenz erkranken. Seine Frau Silke will ihn so lange wie möglich um sich haben - dafür hat sie ihren Beruf und Träume aufgegeben.

Eine Erinnerung an die Zeit, als ihre Welt noch in Ordnung war, hängt im Großformat über dem Sofa an der Wand. Es ist ein Hochzeitsfoto, entstanden vor 13 Jahren. Silke Klotz trägt darauf ein knöchellanges weißes Kleid, die langen dunklen Haare fallen über ihre Schultern. Eine strahlend hübsche Braut. Der Bräutigam in seinem grauen Anzug... Eine Erinnerung an die Zeit, als ihre Welt noch in Ordnung war, hängt im Großformat über dem Sofa an der Wand. Es ist ein Hochzeitsfoto, entstanden vor 13 Jahren. Silke Klotz trägt darauf ein knöchellanges weißes Kleid, die langen dunklen Haare fallen über ihre Schultern. Eine strahlend hübsche Braut. Der Bräutigam in seinem grauen Anzug...