Viel Ärger um 300 Euro Fördergeld für Balkonkraftwerke in Sachsen

Sachsens Landeszuschuss für Balkonsolaranlagen können Eigentümer und Mieter nur online beantragen. Doch die fehlende Barrierefreiheit des Verfahrens schließt Menschen aus, wie ein Fall aus der Lausitz zeigt. Und es gibt noch andere Probleme.

Der Weg zum eigenen Solarstrom begann mit einem Zeitungsartikel über Fördermittel für Balkonkraftwerke. "Den hatten meine Eltern in Großschweidnitz gelesen, ausgeschnitten und mich gebeten, ihnen so eine Anlage zu besorgen", erzählt Tobias Neundorf aus Dresden. Der 45-Jährige, von Beruf Elektronikentwickler und technisch versiert, ging in...