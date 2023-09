Warum ein alter Birnenbaum in Radebeul eine Sensation ist

In Karla Pfaus Garten in Radebeul steht ein unspektakulärer Baum - aber er ist vermutlich der letzte seiner Art in Sachsen, wie Pomologen glauben.

Welche Birnensorten kennen Sie? Conference aus dem Supermarkt? Williams Christ aus der Schnapspraline? Vielleicht noch die Petersbirne, Alexander Lucas oder die Gute Luise aus Ihrer Kindheit? Es gab Zeiten, in denen Birnen beliebter und verbreiteter waren als Äpfel. Man nutzte sie zum Süßen von Speisen, aß Birnenmus auf Brot, weckte die...