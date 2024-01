Im Schnitt monatlich 2.381 Euro Zuzahlung fürs Pflegeheim in Sachsen

Die Heimplätze in Sachsen sind schon wieder teurer geworden, zeigt eine Analyse der Ersatzkassen. Daran ändert auch eine höhere staatliche Unterstützung wenig.

In Sachsen leben rund 50.000 Menschen in Pflegeheimen. Die meisten von ihnen zahlen in diesem Jahr erneut mehr für ihren Platz als im Vorjahr. Laut aktuellen Berechnungen des Verbands der Ersatzkassen (vdek) beträgt der Eigenanteil für die stationäre Unterbringung im ersten Jahr im Schnitt 2.381 Euro pro Monat - 197 Euro mehr als Anfang 2023.