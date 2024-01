Neues Angebot für Sachsens Schulen soll depressiven Jugendlichen helfen

Eine Neuntklässlerin aus Dresden bricht mit Selbstmordgedanken in der Schule zusammen. Sie wird gerettet, doch ein Notfallkoffer hätte ihr noch eher helfen können.

Sie habe sich selbst nicht mehr gemocht, sich nicht wahrgenommen gefühlt. Unzureichend. Zu dick. Sie fängt an, sich zu ritzen, damit die körperlichen Schmerzen die seelischen überdecken. "Das ist in Selbsthass ausgeartet. Sie hat das Leben als Last und nicht mehr als lebenswert empfunden", sagt Nico Albanis.