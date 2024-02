Reisetipp Tirol: Langlaufen unterm Kaiser

In St. Johann in Tirol gibt es im Februar ein besonderes Ereignis – den Koasa-Lauf. Die Angebote für Familien in der Loipe reichen aber noch viel weiter.

Johanna hat's geschafft. Sie ist Siegerin und bekommt ihre Koasa-Lauf-Medaille im Ziel umgehängt. Koasa heißt Kaiser in der Heimatsprache der Tiroler. Im Februar wird dieser Lauf auf den Wiesen rund um St. Johann in Tirol am Wilden Kaiser gestartet. Mit zumeist etwa 2000 Teilnehmern aller Altersklassen und sportlichen Ambitionen.