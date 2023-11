Warum ich schon jetzt keine Lust mehr auf Weihnachten habe

Eva-Maria Hommel isst gerne Stollen und Tomaten, aber bitte nicht gleichzeitig.

Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Auf den Buden liegt Schnee, an den Dächern hängen Eiszapfen, es duftet nach gebrannten Mandeln. Es ist schön. Und es nervt.

Warum? Es ist zu früh. Fünf Tage vor dem ersten Advent. Die Kinder wollen natürlich auf den Weihnachtsmarkt, am besten gestern. Ich kann es verstehen: Sie freuen sich, sie haben schon im November Wunschzettel geschrieben und zählen die Tage bis Weihnachten. Das ist okay. Aber auf die Frage, wann wir "endlich" auf den Weihnachtsmarkt gehen, gibt es von mir nur eine Antwort: Frühestens am ersten Adventswochenende. Und auch der Schwibbogen kommt erst dann ins Fenster.

Das vor-vorweihnachtliche Vorfeiern empfinde ich als Stress. Beispiel: Es kam eine Mail von der Schule. Einige Eltern wollen dem Schulpersonal eine Freude machen. Die Eltern werden gebeten, Plätzchen in der Schule abzugeben. Am 29.November! Eigentlich eine schöne Idee, aber wie sollte ich jetzt schon Plätzchen gebacken haben? Auch das fängt bei mir erst am ersten Adventswochenende an. Man kann eine solche Mail einfach löschen. Aber es ist eine von vielen Kleinigkeiten, die dazu führen, dass man sich auf Weihnachten irgendwann gar nicht mehr freuen kann. Weil es einfach zu früh und zu viel ist.

Nicht nur an Weihnachten stört es mich, wenn Feste nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt gefeiert werden: Osterfeuer am Gründonnerstag, Osterfrühstück am Karfreitag, Faschingsbälle mitten in der Fastenzeit, Büttenreden am Aschermittwoch. Was ist das Problem? Die Antwort "es gehört sich nicht" fällt mir als erste ein. Aber das ist keine gute Antwort, meine Kinder würden sie nicht akzeptieren. Früher hat es sich auch nicht gehört, sitzenzubleiben, wenn der Lehrer das Klassenzimmer betrat. Dinge ändern sich.

Bei den religiösen Traditionen geht es aber auch um etwas anderes: um Respekt. Man sollte die religiösen Gefühle anderer Menschen respektieren. Osterschmaus am Karfreitag, während andere an den gekreuzigten Jesus denken - geht gar nicht.

Und noch etwas spricht dafür, die Feste dann zu feiern, wenn sie fallen: Der Mensch braucht Struktur. Ich denke dabei an die Eltern meines Patenkinds. Sie sind nicht religiös, aber haben ihre Kinder taufen lassen. Einer der Gründe: Die christlichen Feste geben dem Jahr Struktur. Gerade in einer Welt, die uns zu überfordern droht, ist das wichtig. Zu Fasching wird gefeiert, ab Aschermittwoch wird gefastet. Dann ist die Freude über das Osterfest besonders groß. Wenn ich aber alles immer haben kann, wird es beliebig und verliert damit an Wert. Beispiel: Ich liebe Stollen und ich liebe Tomaten, aber beides hat seine Zeit. Und beides gleichzeitig würde auch wirklich nicht schmecken.

Nach diesem Wort zum Sonntag kommt jetzt das Geständnis: Ich habe meiner Tochter (10) eine Tüte gebrannte Mandeln gekauft. Auf dem Weihnachtsmarkt. Am Dienstag vor dem ersten Advent. Zu früh. Geschmeckt haben sie trotzdem.